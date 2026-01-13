  1. В Украине

В Киеве сообщили о подозрении акушеру-гинекологу из-за смерти женщины после родов

13:16, 13 января 2026
Через четыре часа после рождения ребенка роженица умерла в результате массивного кровотечения, вызванного разрывом внутренних органов во время родов.
В Киеве сообщили о подозрении акушеру-гинекологу из-за смерти женщины после родов
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 50-летней врачу — акушеру-гинекологу столичного пренатального центра в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 36-летнюю женщину, у которой начались схватки, бригадой скорой медицинской помощи доставили в пренатальный центр на Оболони. Врач во время осмотра диагностировала, что плод замер. У пациентки начались стремительные роды, которые повышают риск травмирования роженицы.

«Согласно протоколам ведения родов, пациентке должны были провести плодоразрушающую операцию, а не заставлять самостоятельно рожать уже мертвого ребенка. Кроме того, женщину должны были периодически осматривать после родов, вместо этого ее оставили одну в палате, своевременно не заметив кровотечение», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что через четыре часа после рождения ребенка роженица умерла в результате массивного кровотечения, вызванного разрывом внутренних органов во время родов, что установлено экспертизой.

Действия врача-акушера-гинеколога квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины — как ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее смерть пациентки.

прокуратура Киев

