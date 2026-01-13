У Києві повідомили про підозру акушеру-гінекологу через смерть жінки після пологів

За чотири години після народження дитини породілля померла внаслідок масивної кровотечі, спричиненої розривом внутрішніх органів під час пологів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 50-річній лікарці акушеру-гінекологу столичного пренатального центру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 36-річну жінку, у якої почалися перейми, швидкою медичною допомогою доправили до пренатального центру на Оболоні. Лікарка під час огляду діагностувала, що плід завмер. У пацієнтки почалися стрімкі пологи, які підвищують ризик травмування породіллі.

«Згідно з протоколами введення пологів, пацієнтці мали зробити плідоруйнівну операцію, а не змушувати самостійно народжувати вже мертву дитину. Крім того, жінку повинні були періодично оглядати після пологів, натомість залишили одну у палаті, вчасно не помітивши кровотечу», - заявили у відомстві.

У прокуратурі додали, що за чотири години після народження дитини породілля померла внаслідок масивної кровотечі, спричиненої розривом внутрішніх органів під час пологів, що встановлено експертизою.

Дії лікарки акушера-гінеколога кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, а саме як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть пацієнтки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.