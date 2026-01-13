В Киеве обеспечат горячим питанием одиноких пожилых и маломобильных людей

Пожилые киевляне будут получать горячее питание раз в сутки, горожан призывают сообщать о одиноких людях, нуждающихся в помощи.

Фото: asda.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент социальной политики КГГА совместно с районными государственными администрациями должен ежедневно обеспечивать горячим питанием пожилых и маломобильных жителей Киева, которые состоят на учете в районных территориальных центрах. Соответствующее поручение дал городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, в первую очередь речь идет об одиноких пожилых людях, которые нуждаются в постоянной поддержке в условиях чрезвычайной ситуации в городе.

Кроме того, мэр призвал киевлян сообщать о пожилых, маломобильных людях или лицах с инвалидностью, которые не состоят на учете, но нуждаются в помощи. Обращение можно оставить в колл-центре КГГА «1551» или в районной государственной администрации.

Кличко также сообщил, что после очередного ночного обстрела ситуация с энергоснабжением в столице остается чрезвычайно сложной. В городе наблюдается дефицит электроэнергии даже для критической инфраструктуры.

По его словам, в настоящее время около 500 многоэтажек остаются без отопления, а ремонтные бригады и энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.