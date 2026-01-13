  1. В Україні

У Києві забезпечать гарячим харчуванням самотніх літніх та маломобільних людей

20:24, 13 січня 2026
Літні кияни отримуватимуть гаряче харчування раз на добу, містян закликають повідомляти про самотніх людей, які потребують допомоги.
Фото: asda.com
Департамент соціальної політики КМДА разом із районними державними адміністраціями має щоденно забезпечувати гарячим харчуванням літніх і маломобільних мешканців Києва, які перебувають на обліку в районних територіальних центрах. Відповідне доручення дав міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, насамперед йдеться про самотніх людей похилого віку, які потребують постійної підтримки в умовах надзвичайної ситуації в місті.

Крім того, мер закликав киян повідомляти про літніх, маломобільних людей або осіб з інвалідністю, які не перебувають на обліку, але потребують допомоги. Звернення можна залишити в кол-центрі КМДА «1551» або у районній державній адміністрації.

Кличко також повідомив, що після чергового нічного обстрілу ситуація з енергопостачанням у столиці залишається надзвичайно складною. У місті спостерігається дефіцит електроенергії навіть для критичної інфраструктури.

За його словами, наразі близько 500 багатоповерхівок залишаються без опалення, а ремонтні бригади та енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Київ Віталій Кличко

