В Ирпене должны восстановить водоснабжение без графиков – Свириденко

Правительство поручило срочно собрать дополнительные потребности критической инфраструктуры в резервном питании.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что обсудила с руководителем Киевской областной военной администрации Николаем Калашником ситуацию с водоснабжением в Ирпене. По ее словам, нормальное водоснабжение в городе должно быть восстановлено максимально оперативно и без применения графиков.

Свириденко отметила, что необходимый ресурс для восстановления есть, а соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения уже отправили в Ирпень.

Кроме того, премьер-министр поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе совместно с главами областных военных администраций срочно подать в Кабинет Министров дополнительные потребности всех объектов критической инфраструктуры по обеспечению их источниками резервного питания на местах.

«Правительство оказывает полную поддержку общинам и готово обеспечивать дополнительный ресурс», – добавила глава правительства.

