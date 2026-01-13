В Ірпені мають відновити водопостачання без графіків – Свириденко

Уряд доручив терміново зібрати додаткові потреби критичної інфраструктури в резервному живленні.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що обговорила з керівником Київської обласної військової адміністрації Миколою Калашником ситуацію з водопостачанням в Ірпені. За її словами, нормальне водопостачання в місті має бути відновлене максимально оперативно і без застосування графіків.

Свириденко зазначила, що необхідний ресурс для відновлення є, а відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення вже відправили до Ірпеня.

Крім того, прем’єр-міністерка доручила віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі спільно з головами обласних військових адміністрацій терміново подати до Кабінету Міністрів додаткові потреби всіх об’єктів критичної інфраструктури щодо забезпечення їх джерелами резервного живлення на місцях.

«Уряд надає повну підтримку громадам і готовий забезпечувати додатковий ресурс», – додала глава уряду.

