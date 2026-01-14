В Киеве женщина умерла во время пластической операции по увеличению ягодиц – будут судить хирурга

28-летняя женщина умерла во время имплантации ягодиц в частной клинике на Подоле.

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении 50-летнего пластического хирурга одной из частных клиник, пациентка которого умерла во время проведения пластической операции по имплантации ягодиц.

По данным Киевской городской прокуратуры, 28-летняя женщина в августе 2023 года обратилась в частную клинику на Подоле с целью проведения пластической операции. После первичного осмотра врач сразу предложил оперативное вмешательство, на что пациентка согласилась.

Во время проведения операции состояние женщины резко ухудшилось — у нее остановилось сердце. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти пациентку не удалось.

В ходе досудебного расследования установлено, что во время оперативного вмешательства врач нарушил установленные стандарты оказания медицинской помощи. В частности, во время операции применяли раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина использовали раствор лонгокаина в дозировке, которая существенно превышала допустимую норму.

Следствие пришло к выводу, что это, а также другие нарушения протоколов оказания медицинской помощи находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки.

Ранее сообщалось, что хирургу объявили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки. Действия врача квалифицированы как ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для больного, по части первой статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

