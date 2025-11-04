Практика судов
В Киеве женщина умерла из-за пластической операции по увеличению ягодиц — хирургу объявили подозрение

12:00, 4 ноября 2025
Пластическому хирургу объявили подозрение из-за смерти пациентки во время операции.
В Киеве 50-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник сообщили о подозрении в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, 28-летняя женщина умерла во время пластической операции по имплантации ягодиц, которую ей провели в тот же день, когда она обратилась в клинику на Подоле.

Во время вмешательства у пациентки внезапно упало артериальное давление и остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не дали результата — женщина умерла прямо в операционной.

Как отмечается, экспертиза установила, что во время операции врач использовал раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был применён лонгокаин в дозе, значительно превышающей допустимую норму. Именно это, а также другие нарушения медицинских протоколов, привело к смерти пациентки, сообщили в прокуратуре.

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей по небрежности, что повлекло тяжкие последствия для больного.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
