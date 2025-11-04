Практика судів
  1. В Україні

У Києві жінка померла через пластичну операцію зі збільшення сідниць — хірургу оголосили підозру

12:00, 4 листопада 2025
Пластичному хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки під час операції.
У Києві жінка померла через пластичну операцію зі збільшення сідниць — хірургу оголосили підозру
Фото: прокуратура
У Києві 50-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки. Про це розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, 28-річна жінка померла під час пластичної операції з імплантації сідниць, яку їй провели того ж дня, коли вона звернулася до клініки на Подолі.

Під час втручання у пацієнтки раптово впав артеріальний тиск і зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату — жінка померла просто в операційній.

Як повідомляється, експертиза встановила, що під час операції лікар використав розчин Кляйна, в якому замість лідокаїну застосували лонгокаїн у дозі, що суттєво перевищувала допустиму норму. Саме це, а також інші порушення медичних протоколів, призвело до смерті пацієнтки, повідомили у прокуратурі.

Дії лікаря кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків через недбалість, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

