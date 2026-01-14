Минюст разъяснил требования к апостилю с 1 февраля: как должна выглядеть печать по новым правилам

Минюст разъяснил требования к оформлению печати для проставления апостиля с 1 февраля.

В связи со вступлением в силу с 1 февраля нового Порядка проставления апостиля возникли вопросы относительно размещения надписей на печати. Министерство юстиции Украины предоставило соответствующие разъяснения, сообщили в Нотариальной палате Украины.

Как отметили в Минюсте, при проставлении апостиля на официальных документах в бумажной форме должностные лица отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, Государственной архивной службы Украины, а также нотариусы удостоверяют сшитый в установленном порядке документ вместе с листом апостиля собственной подписью и печатью. Печать должна соответствовать единому образцу и описанию, определенным в приложении к новому Порядку.

Все надписи на печати размещаются по внешнему кругу печати слева направо центрированным способом:

верхней строкой — надпись, содержащая слово «APOSTILLE» и словосочетание «MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE», которые разделены пятиконечной звездочкой;

нижней строкой — надпись, содержащая словосочетание «МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ» и порядковый номер печати, соответствующий идентификационному коду юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины соответствующего отдела государственной регистрации актов гражданского состояния территориального органа Министерства юстиции Украины, Государственной архивной службы Украины либо номеру свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью соответствующего нотариуса.

Составляющие этой надписи разделяются семиконечными звездочками.

