Минюст разъяснил требования к апостилю с 1 февраля: как должна выглядеть печать по новым правилам
В связи со вступлением в силу с 1 февраля нового Порядка проставления апостиля возникли вопросы относительно размещения надписей на печати. Министерство юстиции Украины предоставило соответствующие разъяснения, сообщили в Нотариальной палате Украины.
Как отметили в Минюсте, при проставлении апостиля на официальных документах в бумажной форме должностные лица отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, Государственной архивной службы Украины, а также нотариусы удостоверяют сшитый в установленном порядке документ вместе с листом апостиля собственной подписью и печатью. Печать должна соответствовать единому образцу и описанию, определенным в приложении к новому Порядку.
Все надписи на печати размещаются по внешнему кругу печати слева направо центрированным способом:
- верхней строкой — надпись, содержащая слово «APOSTILLE» и словосочетание «MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE», которые разделены пятиконечной звездочкой;
- нижней строкой — надпись, содержащая словосочетание «МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ» и порядковый номер печати, соответствующий идентификационному коду юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины соответствующего отдела государственной регистрации актов гражданского состояния территориального органа Министерства юстиции Украины, Государственной архивной службы Украины либо номеру свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью соответствующего нотариуса.
Составляющие этой надписи разделяются семиконечными звездочками.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.