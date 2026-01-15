Каждая третья медлицензия в Украине – у стоматолога

Наиболее востребованной среди ФЛП стала лицензия для стоматологов.

В Украине на данный момент насчитывается 43 939 действующих лицензий на осуществление медицинской практики. По данным Министерства здравоохранения, 67% из них получили врачи и медицинские специалисты, работающие как физические лица-предприниматели — это 29 614 медиков. Об этом сообщает Опендатабот.

Наиболее востребованной среди ФЛП является стоматологическая лицензия — ее имеют 10 067 специалистов, что составляет 34% от общего количества. В целом на различные виды стоматологической деятельности приходится более 25 тысяч лицензий. Также популярными направлениями остаются младшее сестринское дело (8 351 лицензия, или 28%) и ультразвуковая диагностика (2 257 лицензий, или 8%). В то же время одна лицензия может охватывать сразу несколько видов медицинских услуг.

Больше всего медиков-ФЛП работает в Киеве — около 2,6 тысячи. Далее следуют Львовская область (2,5 тысячи) и Днепропетровская область (2,2 тысячи). Наименьшее количество таких лицензий зафиксировано в Херсонской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях.

Кроме ФЛП, 14 325 лицензий принадлежат юридическим лицам. Однако около 14% таких компаний находятся в состоянии прекращения деятельности или фигурируют в процедурах банкротства. Фактически активными остаются 12 377 компаний.

Почти половина компаний с действующими лицензиями МОЗ сосредоточена в пяти регионах:

Киев — 2 493 лицензии (каждая пятая в стране),

Днепропетровская область — 1 006,

Львовская — 727,

Харьковская — 711,

Одесская — 679.

Подавляющее большинство компаний-лицензиатов являются частными — почти 64%. Около трети лицензий имеют коммунальные медучреждения, а только 6% — государственные учреждения.

Среди частных компаний наиболее распространенными специализациями являются младшее сестринское дело (6 907 лицензий, или 84%) и организация и управление здравоохранением (6 767 лицензий, или 82%). Также часто фигурируют терапия, терапевтическая стоматология и ультразвуковая диагностика.

Проверить действительность медицинской лицензии врача, ФЛП или медицинского учреждения можно бесплатно в Лицензионном реестре Минздрава.

