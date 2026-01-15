  1. В Украине

Каждая третья медлицензия в Украине – у стоматолога

16:48, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наиболее востребованной среди ФЛП стала лицензия для стоматологов.
Каждая третья медлицензия в Украине – у стоматолога
Фото: dent-u
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине на данный момент насчитывается 43 939 действующих лицензий на осуществление медицинской практики. По данным Министерства здравоохранения, 67% из них получили врачи и медицинские специалисты, работающие как физические лица-предприниматели — это 29 614 медиков. Об этом сообщает Опендатабот.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Наиболее востребованной среди ФЛП является стоматологическая лицензия — ее имеют 10 067 специалистов, что составляет 34% от общего количества. В целом на различные виды стоматологической деятельности приходится более 25 тысяч лицензий. Также популярными направлениями остаются младшее сестринское дело (8 351 лицензия, или 28%) и ультразвуковая диагностика (2 257 лицензий, или 8%). В то же время одна лицензия может охватывать сразу несколько видов медицинских услуг.

Больше всего медиков-ФЛП работает в Киеве — около 2,6 тысячи. Далее следуют Львовская область (2,5 тысячи) и Днепропетровская область (2,2 тысячи). Наименьшее количество таких лицензий зафиксировано в Херсонской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях.

Кроме ФЛП, 14 325 лицензий принадлежат юридическим лицам. Однако около 14% таких компаний находятся в состоянии прекращения деятельности или фигурируют в процедурах банкротства. Фактически активными остаются 12 377 компаний.

Почти половина компаний с действующими лицензиями МОЗ сосредоточена в пяти регионах:

  • Киев — 2 493 лицензии (каждая пятая в стране),
  • Днепропетровская область — 1 006,
  • Львовская — 727,
  • Харьковская — 711,
  • Одесская — 679.

Подавляющее большинство компаний-лицензиатов являются частными — почти 64%. Около трети лицензий имеют коммунальные медучреждения, а только 6% — государственные учреждения.

Среди частных компаний наиболее распространенными специализациями являются младшее сестринское дело (6 907 лицензий, или 84%) и организация и управление здравоохранением (6 767 лицензий, или 82%). Также часто фигурируют терапия, терапевтическая стоматология и ультразвуковая диагностика.

Проверить действительность медицинской лицензии врача, ФЛП или медицинского учреждения можно бесплатно в Лицензионном реестре Минздрава.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лицензия Министерство здравоохранения медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]