Кожна третя медліцензія в Україні — у стоматолога

16:48, 15 січня 2026
Найбільш затребуваною серед ФОПів стала ліцензія для стоматологів.
Фото: dent-u
В Україні наразі налічується 43 939 дійсних ліцензій на провадження медичної практики. За даними Міністерства охорони здоров’я, 67% з них отримали лікарі та медичні фахівці, які працюють як фізичні особи-підприємці — це 29 614 медиків. Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільш затребуваною серед ФОПів є стоматологічна ліцензія — її мають 10 067 фахівців, що становить 34% від загальної кількості. Загалом на різні види стоматологічної діяльності припадає понад 25 тисяч ліцензій. Також популярними напрямами залишаються молодша сестринська справа (8 351 ліцензія, або 28%) та ультразвукова діагностика (2 257 ліцензій, або 8%). Водночас одна ліцензія може охоплювати одразу кілька видів медичних послуг.

Найбільше медиків-ФОПів працює у Києві — близько 2,6 тисячі. Далі йдуть Львівська область (2,5 тисячі) та Дніпропетровська область (2,2 тисячі). Найменша кількість таких ліцензій зафіксована у Херсонській, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Окрім ФОПів, 14 325 ліцензій належать юридичним особам. Проте близько 14% таких компаній перебувають у стані припинення або фігурують у процедурах банкрутства. Фактично активними залишаються 12 377 компаній.

Майже половина компаній з чинними ліцензіями МОЗ зосереджена у п’яти регіонах:

  • Київ — 2 493 ліцензії (кожна п’ята в країні),
  • Дніпропетровська область — 1 006,
  • Львівська — 727,
  • Харківська — 711,
  • Одеська — 679.

Переважна більшість компаній-ліцензіатів є приватними — майже 64%. Близько третини ліцензій мають комунальні медзаклади, а лише 6% — державні установи.

Серед приватних компаній найпоширенішими спеціалізаціями є молодша сестринська справа (6 907 ліцензій, або 84%) та організація й управління охороною здоров’я (6 767 ліцензій, або 82%). Також часто фігурують терапія, терапевтична стоматологія та ультразвукова діагностика.

