Накажут ли работодателя в случае нарушения сроков выплаты зарплаты при упрощенном режиме регулирования — ответ Гоструда

14:30, 14 января 2026
Одним из существенных условий трудового договора при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений является ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы.
Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда напомнило, какая ответственность предусмотрена для работодателя в случае нарушения сроков выплаты заработной платы при упрощенном режиме регулирования.

Одним из существенных условий трудового договора при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений является ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы, что предусматривает определение в трудовом договоре размера компенсации (в процентном отношении к размеру заработной платы (тарифной ставки или оклада (должностного оклада)), которая выплачивается работодателем работнику за каждый день задержки выплаты заработной платы.

При отсутствии в трудовом договоре соответствующих положений об ответственности работодателя применяются нормы трудового законодательства, определенные Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины «Об оплате труда».

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

