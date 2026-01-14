Бучанский район Киевской области возвращается к графикам: там отменили экстренные отключения — ДТЭК

Бучанский район переходит к графикам отключения электроэнергии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщал, что ситуация в энергосистеме страны остается сложной.

«Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия», — говорил он.

Позднее в ДТЭК сообщили, что энергетики круглосуточно работают в области, чтобы преодолеть последствия обстрелов и сильной непогоды.

«Бучанский район: удалось стабилизировать ситуацию. Экстренные отключения отменены, переходим к графикам.

Бориспольский и Броварской районы: продолжаются экстренные отключения», — заявили в компании.

Также там добавили, что по всей области имеются точечные аварии из-за непогоды.

