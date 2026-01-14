  1. В Украине

Развитие добропорядочности в органах местного самоуправления – НАПК подвело итоги 2025 года

20:37, 14 января 2026
По данным НАПК, в 2025 году была усилена антикоррупционная работа на местном уровне.
В 2025 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) строило деятельность по реализации антикоррупционной политики в местных государственных администрациях и органах местного самоуправления на принципах партнерства, коммуникации и практической поддержки общин. Основной фокус работы Агентства заключался в формировании устойчивой системы управления коррупционными рисками на местном уровне, способной эффективно функционировать в условиях военного времени, восстановления и евроинтеграции, разработке методических инструментов, а также развитии и координации института уполномоченных лиц по вопросам предотвращения и выявления коррупции. Об этом сообщили в НАПК.

«Органы местного самоуправления являются основными распорядителями бюджетных средств общин, а следовательно, наиболее уязвимы к коррупционным рискам в различных сферах, в частности - восстановления, публичных закупок, управления коммунальным имуществом, землепользования, градостроительства и т.д. Поэтому НАПК выстроило работу с регионами прежде всего на основе анализа их специфики и выработки рекомендаций по минимизации коррупционных рисков», - отметил заместитель председателя НАПК Сергей Гупяк.

Региональные поездки и оценка рисков

В 2025 году НАПК осуществило региональные поездки в Кропивницкий, Тернополь, Полтаву, Чернигов, Запорожье, Киевскую область, Одессу и Сумы. Специалисты Агентства проводили аналитическую работу по идентификации наиболее коррупционно рискованных сфер в каждом регионе, используя собственные данные и информацию от национальных и международных партнеров.

Во время визитов состоялись встречи с руководителями местных администраций, органов самоуправления, общественными активистами, СМИ, руководителями правоохранительных органов и образовательным сообществом. Обсуждались конкретные коррупционные риски и управленческие вызовы, после чего региональным властям давали практические рекомендации по совершенствованию антикоррупционной работы.

Согласно результатам поездок, наиболее насыщенными коррупционными рисками остаются сферы восстановления и публичных закупок, требующие системного подхода, прозрачности и привлечения общественности.

Методические инструменты и антикоррупционные программы

В 2025 году НАПК возобновило согласование антикоррупционных программ, что позволило выявить системные проблемы: неполная идентификация рисков, нарушение методологии и неточное определение сроков.

Для устранения этих недостатков Агентство совместно с партнерами разработало пакет методических инструментов для общин. В частности:

  • Руководство по разработке антикоррупционной программы ОМС с универсальным шестиступенчатым алгоритмом и примерной антикоррупционной программой для малых и средних общин;
  • Примерный реестр коррупционных рисков по базовым функциям органов местного самоуправления с примерами мер по их минимизации;
  • Методология оценки добропорядочности коммунальных предприятий, устанавливающая единый стандарт подотчетности через систему оценки по пяти уровням зрелости и охватывающая корпоративное управление, закупки и антикоррупционный комплаенс, дополненная отраслевыми матрицами для транспорта, медицины, водного и дорожного хозяйства.

Координация и просветительская работа

Координация усилий и обмен практиками состоялись в рамках Форума добропорядочности общин 2025, где приняли участие представители более 40 общин со всей Украины. В течение года НАПК также проводило обучение для уполномоченных лиц, должностных лиц органов местного самоуправления и представителей коммунальных предприятий, направленное на повышение эффективности антикоррупционной деятельности и добропорядочности в общинах.

НАПК

