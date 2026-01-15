Спасателям меняют форму – Кабмин утвердил обновленные образцы одежды
Кабинет Министров внес изменения в описание и образцы форменной одежды и соответствующих знаков различия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, решение принято с целью усовершенствования образцов форменной одежды, улучшения их эксплуатационных и эргономических характеристик, а также приведения в соответствие с современными требованиями с учетом опыта выполнения задач по назначению.
Таким образом, внесены изменения в конструкцию летнего повседневного рабочего костюма, зимней куртки и зимнего полукомбинезона, в частности:
- замена паты для крепления погона-муфты на платформу из текстильной застежки для крепления накладного погона;
- удаление светоотражающих полос и логотипа «РЯТУВАЛЬНИК» с отдельных элементов одежды;
- добавление таких функциональных элементов, как паты для регулировки ширины брюк по низу.
