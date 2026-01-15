  1. В Украине

Спасателям меняют форму – Кабмин утвердил обновленные образцы одежды

09:13, 15 января 2026
Изменения касаются конструкции летней и зимней одежды, а также знаков различия.
Кабинет Министров внес изменения в описание и образцы форменной одежды и соответствующих знаков различия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, решение принято с целью усовершенствования образцов форменной одежды, улучшения их эксплуатационных и эргономических характеристик, а также приведения в соответствие с современными требованиями с учетом опыта выполнения задач по назначению.

Таким образом, внесены изменения в конструкцию летнего повседневного рабочего костюма, зимней куртки и зимнего полукомбинезона, в частности:

  • замена паты для крепления погона-муфты на платформу из текстильной застежки для крепления накладного погона;
  • удаление светоотражающих полос и логотипа «РЯТУВАЛЬНИК» с отдельных элементов одежды;
  • добавление таких функциональных элементов, как паты для регулировки ширины брюк по низу.

ГСЧС Кабинет Министров Украины форма

