Спасателям меняют форму – Кабмин утвердил обновленные образцы одежды

Изменения касаются конструкции летней и зимней одежды, а также знаков различия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в описание и образцы форменной одежды и соответствующих знаков различия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, решение принято с целью усовершенствования образцов форменной одежды, улучшения их эксплуатационных и эргономических характеристик, а также приведения в соответствие с современными требованиями с учетом опыта выполнения задач по назначению.

Таким образом, внесены изменения в конструкцию летнего повседневного рабочего костюма, зимней куртки и зимнего полукомбинезона, в частности:

замена паты для крепления погона-муфты на платформу из текстильной застежки для крепления накладного погона;

удаление светоотражающих полос и логотипа «РЯТУВАЛЬНИК» с отдельных элементов одежды;

добавление таких функциональных элементов, как паты для регулировки ширины брюк по низу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.