Рятувальникам змінюють форму – Кабмін затвердив оновлені зразки одягу

Зміни стосуються конструкції літнього та зимового одягу, а також знаків розрізнення.

Кабінет Міністрів вніс зміни до опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, рішення прийнято з метою вдосконалення зразків форменого одягу, покращення їхніх експлуатаційних та ергономічних характеристик, а також приведення у відповідність до сучасних вимог з урахуванням досвіду виконання завдань за призначенням.

Таким чином, внесено зміни до конструкції літнього повсякденного робочого костюма, зимової куртки та зимового напівкомбінезона, зокрема:

заміни пати для кріплення погона-муфти на платформу з текстильної застібки для кріплення накладного погона;

видалення світлоповертальних смуг та логотипа «РЯТУВАЛЬНИК» з окремих елементів одягу;

додавання таких функціональних елементів, як пати для регулювання ширини штанів по низу.

