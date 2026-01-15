  1. В Украине

Бумажные переходят в электронную форму: новые правила оформления военно-учетных документов

15:57, 15 января 2026
Юристы объяснили, что изменилось в порядке оформления военно-учетных документов.
Фото: iama_sing/depositphotos
Правительство изменило порядок оформления военно-учетных документов для граждан Украины. Как указывают в системе бесплатной правовой помощи, согласно обновленным правилам, для большинства граждан военно-учетные документы формируются в электронной форме. Сделать это можно через Государственный вебпортал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, в частности сервис Резерв+, а также через Портал Дія, в том числе с использованием мобильного приложения (при условии технической реализации).

В то же время бумажные военно-учетные документы сохраняются только для отдельных категорий граждан — тех, кто состоит на воинском учете в Службе безопасности Украины и разведывательных органах, а также для лиц, уволенных в отставку из этих структур.

Как указывают в системе БПД, правительство уточнило, что бумажные военные билеты, выданные ранее, остаются действительными, если все сведения в них полностью соответствуют данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Изменения в бумажные документы не вносятся.

«Если сведения в бумажном документе не соответствуют данным Реестра, такой документ считается недействительным. В этом случае необходимо сформировать военно-учетный документ в электронной форме», — отметили юристы.

Если нужна бумажная версия

Электронный военно-учетный документ можно сформировать и распечатать:

  • самостоятельно через Резерв+ или Портал Дія
  • обратившись в ТЦК и СП по месту воинского учета
  • или через ЦНАП средствами Портала Дія — исключительно в течение 60 дней со дня вступления в силу Указа Президента Украины об объявлении мобилизации и при условии уточнения через ЦНАП своих учетных данных (адреса места проживания, номера телефона, адреса электронной почты (при наличии).

документы юридические новости воинский учет

