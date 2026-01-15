Бумажные переходят в электронную форму: новые правила оформления военно-учетных документов

Юристы объяснили, что изменилось в порядке оформления военно-учетных документов.

Фото: iama_sing/depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство изменило порядок оформления военно-учетных документов для граждан Украины. Как указывают в системе бесплатной правовой помощи, согласно обновленным правилам, для большинства граждан военно-учетные документы формируются в электронной форме. Сделать это можно через Государственный вебпортал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, в частности сервис Резерв+, а также через Портал Дія, в том числе с использованием мобильного приложения (при условии технической реализации).

В то же время бумажные военно-учетные документы сохраняются только для отдельных категорий граждан — тех, кто состоит на воинском учете в Службе безопасности Украины и разведывательных органах, а также для лиц, уволенных в отставку из этих структур.

Как указывают в системе БПД, правительство уточнило, что бумажные военные билеты, выданные ранее, остаются действительными, если все сведения в них полностью соответствуют данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Изменения в бумажные документы не вносятся.

«Если сведения в бумажном документе не соответствуют данным Реестра, такой документ считается недействительным. В этом случае необходимо сформировать военно-учетный документ в электронной форме», — отметили юристы.

Если нужна бумажная версия

Электронный военно-учетный документ можно сформировать и распечатать:

самостоятельно через Резерв+ или Портал Дія

обратившись в ТЦК и СП по месту воинского учета

или через ЦНАП средствами Портала Дія — исключительно в течение 60 дней со дня вступления в силу Указа Президента Украины об объявлении мобилизации и при условии уточнения через ЦНАП своих учетных данных (адреса места проживания, номера телефона, адреса электронной почты (при наличии).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.