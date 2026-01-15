  1. В Україні

Паперові переходять в електронну форму: нові правила оформлення військово-облікових документів

15:57, 15 січня 2026
Юристи пояснили, що змінилося у порядку оформлення військово-облікових документів.
Фото: iama_sing/depositphotos
Уряд змінив порядок оформлення військово-облікових документів для громадян України. Як вказують у системі безоплатної правничої допомоги, згідно з оновленими правилами, для більшості громадян військово-облікові документи формуються в електронній формі. Зробити це можна через Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, зокрема сервіс Резерв+, а також через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного застосунку (за умови технічної реалізації).

Водночас паперові військово-облікові документи зберігаються лише для окремих категорій громадян — тих, хто перебуває на військовому обліку в Службі безпеки України та розвідувальних органах, а також для осіб, звільнених у відставку з цих структур.

Як вказують у системі БПД, уряд уточнив, що паперові військові квитки, видані раніше, залишаються чинними, якщо всі відомості в них повністю відповідають даним Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зміни до паперових документів не вносяться.

«Якщо відомості у паперовому документі не відповідають даним Реєстру, такий документ вважається недійсним. У цьому випадку необхідно сформувати військово-обліковий документ в електронній формі», - зазначили юристи.

Якщо потрібна паперова версія 

Електронний військово-обліковий документ можна сформувати та роздрукувати:

  • самостійно через Резерв+ або Портал Дія
  • звернувшись до ТЦК та СП за місцем військового обліку
  • або через ЦНАП засобами Порталу Дія — виключно протягом 60 днів з дня набрання чинності Указу Президента України про оголошення мобілізації та за умови уточнення через ЦНАП своїх облікових даних (адреси місця проживання, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності).

документи юридичні новини військовий облік

