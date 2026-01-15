Паперові переходять в електронну форму: нові правила оформлення військово-облікових документів

Юристи пояснили, що змінилося у порядку оформлення військово-облікових документів.

Уряд змінив порядок оформлення військово-облікових документів для громадян України. Як вказують у системі безоплатної правничої допомоги, згідно з оновленими правилами, для більшості громадян військово-облікові документи формуються в електронній формі. Зробити це можна через Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, зокрема сервіс Резерв+, а також через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного застосунку (за умови технічної реалізації).

Водночас паперові військово-облікові документи зберігаються лише для окремих категорій громадян — тих, хто перебуває на військовому обліку в Службі безпеки України та розвідувальних органах, а також для осіб, звільнених у відставку з цих структур.

Як вказують у системі БПД, уряд уточнив, що паперові військові квитки, видані раніше, залишаються чинними, якщо всі відомості в них повністю відповідають даним Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зміни до паперових документів не вносяться.

«Якщо відомості у паперовому документі не відповідають даним Реєстру, такий документ вважається недійсним. У цьому випадку необхідно сформувати військово-обліковий документ в електронній формі», - зазначили юристи.

Якщо потрібна паперова версія

Електронний військово-обліковий документ можна сформувати та роздрукувати:

самостійно через Резерв+ або Портал Дія

звернувшись до ТЦК та СП за місцем військового обліку

або через ЦНАП засобами Порталу Дія — виключно протягом 60 днів з дня набрання чинності Указу Президента України про оголошення мобілізації та за умови уточнення через ЦНАП своїх облікових даних (адреси місця проживання, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності).

