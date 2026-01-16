  1. В Украине

3000 долларов взятки пограничнику за пропуск мужчины в Молдову — в Одесской области задержали дельца

07:18, 16 января 2026
За взятку мужчина пытался договориться с пограничником о «зеленом коридоре» в Молдову.
Фото: ГПСУ
В Одесской области пограничники разоблачили канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщило Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

В ходе отработки оперативной информации был разоблачен 45-летний житель Болградского района, который организовал противоправную деятельность и пытался привлечь к ней пограничника Измаильского отряда.

За 3000 долларов злоумышленник планировал договориться с военнослужащим о содействии в незаконном пересечении границы для 29-летнего гражданина, которого подыскал среди знакомых. За нелегальное путешествие в Молдову последний должен был передать 4000 долларов США.

«Организатора противоправной деятельности и нарушителя государственной границы задержали неподалеку от границы в Болградском районе во время передачи 2000 долларов США», — заявили в Госпогранслужбе.

Организатору схемы сообщено о подозрении.

В отношении лица призывного возраста, которое пыталось незаконно пересечь границу, составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 202 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: ГПСУ

