3000 доларів хабаря прикордоннику за пропуск чоловіка до Молдови — на Одещині затримали ділка

За хабар чоловік намагався домовитись із прикордонником про «зелений коридор» до Молдови

Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

В ході відпрацювання оперативної інформації викрито 45-річного жителя Болградського району, який організував протиправну діяльність та намагався залучити до неї прикордонника Ізмаїльського загону.

За 3000 доларів зловмисник планував домовитися з військовослужбовцем про сприяння у незаконному перетині кордону для 29-річного громадянина, якого підшукав серед знайомих. За нелегальну подорож до Молдови останній мав передати 4000 доларів США.

«Організатора протиправної діяльності та порушника державного рубежу затримано неподалік кордону в Болградському районі під час передачі 2000 доларів США», - заявили у ДПСУ.

Організатору схеми повідомлено про підозру.

Стосовно особи призовного віку, яка намагалась незаконно перетнути кордон, складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 202 та 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

