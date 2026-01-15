  1. В Украине

НБУ отозвал лицензию Кредитного союза профсоюзов МВД

18:36, 15 января 2026
Финансовое учреждение исключили из Государственного реестра на основании его собственного заявления по процедуре, действующей во время военного положения.
Нацбанк отозвал лицензию Кредитного союза профсоюзов МВД Украины и исключил его из Государственного реестра финансовых учреждений. Решение принято на основании заявления самого учреждения с учетом особого порядка, применяемого в условиях военного положения. Об этом сообщили в НБУ.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 января 2026 года.

Кредитный союз имел стандартную лицензию на осуществление деятельности кредитного союза с правом предоставления финансовых услуг, в частности предоставления средств и банковских металлов в кредит, а также привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

По состоянию на 1 декабря 2025 года объем активов Кредитного союза профсоюзов МВД Украины составлял 917,66 тыс. грн, что составляло 0,07% от общего объема рынка кредитных союзов. Объем обязательств учреждения на эту дату составлял 423,13 тыс. грн, или 0,06% от общего объема рынка.

Согласно действующим нормам, кредитный союз, который имеет исключительно лицензию на осуществление деятельности кредитного союза без права предоставления финансовых платежных услуг и не имеет обязательств по договорам о привлечении вкладов или депозитов членов кредитного союза, во время действия военного положения может обратиться в Национальный банк Украины с заявлением об отзыве лицензии и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Особый порядок отзыва лицензии на осуществление деятельности кредитного союза и исключения его из Государственного реестра финансовых учреждений определен пунктами 203-209 постановления Правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 года № 39 «Об урегулировании деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг, небанковских финансовых групп, участников платежного рынка, коллекторских компаний и юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации» с изменениями.

