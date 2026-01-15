НБУ отозвал лицензию Кредитного союза профсоюзов МВД

Финансовое учреждение исключили из Государственного реестра на основании его собственного заявления по процедуре, действующей во время военного положения.

Нацбанк отозвал лицензию Кредитного союза профсоюзов МВД Украины и исключил его из Государственного реестра финансовых учреждений. Решение принято на основании заявления самого учреждения с учетом особого порядка, применяемого в условиях военного положения. Об этом сообщили в НБУ.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 января 2026 года.

Кредитный союз имел стандартную лицензию на осуществление деятельности кредитного союза с правом предоставления финансовых услуг, в частности предоставления средств и банковских металлов в кредит, а также привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

По состоянию на 1 декабря 2025 года объем активов Кредитного союза профсоюзов МВД Украины составлял 917,66 тыс. грн, что составляло 0,07% от общего объема рынка кредитных союзов. Объем обязательств учреждения на эту дату составлял 423,13 тыс. грн, или 0,06% от общего объема рынка.

Согласно действующим нормам, кредитный союз, который имеет исключительно лицензию на осуществление деятельности кредитного союза без права предоставления финансовых платежных услуг и не имеет обязательств по договорам о привлечении вкладов или депозитов членов кредитного союза, во время действия военного положения может обратиться в Национальный банк Украины с заявлением об отзыве лицензии и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Особый порядок отзыва лицензии на осуществление деятельности кредитного союза и исключения его из Государственного реестра финансовых учреждений определен пунктами 203-209 постановления Правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 года № 39 «Об урегулировании деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг, небанковских финансовых групп, участников платежного рынка, коллекторских компаний и юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации» с изменениями.

