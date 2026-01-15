  1. В Україні

НБУ відкликав ліцензію Кредитної спілки профспілок МВС

18:36, 15 січня 2026
Фінансову установу виключили з Державного реєстру на підставі її власної заяви за процедурою, що діє під час воєнного стану.
Нацбанк відкликав ліцензію Кредитній спілці профспілок МВС України та виключив її з Державного реєстру фінансових установ. Рішення ухвалили на підставі заяви самої установи з урахуванням особливого порядку, що застосовується в умовах воєнного стану. Про це повідомили в НБУ.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 січня 2026 року.

Кредитна спілка мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг, зокрема надання коштів та банківських металів у кредит, а також залучення коштів і банківських металів, що підлягають поверненню.

Станом на 1 грудня 2025 року обсяг активів Кредитної спілки профспілок МВС України становив 917,66 тис. грн, що складало 0,07% від загального обсягу ринку кредитних спілок. Обсяг зобов’язань установи на цю дату становив 423,13 тис. грн, або 0,06% від загального обсягу ринку.

Згідно з чинними нормами, кредитна спілка, яка має виключно ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки без права надання фінансових платіжних послуг та не має зобов’язань за договорами про залучення вкладів або депозитів членів кредитної спілки, під час дії воєнного стану може звернутися до Національного банку України із заявою про відкликання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Особливий порядок відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення її з Державного реєстру фінансових установ визначений пунктами 203-209 постанови Правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39 «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» зі змінами.

