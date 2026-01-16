  1. В Украине

В Ивано-Франковской области задержали должностных лиц ТЦК, которые переправляли уклонистов через границу

07:54, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За свои услуги работники ТЦК брали 8 тысяч долларов с одного человека.
В Ивано-Франковской области задержали должностных лиц ТЦК, которые переправляли уклонистов через границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали двух сотрудников ТЦК, которые организовали схему для уклонистов. Об этом сообщило Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По материалам дела, должностные лица помогали мужчинам призывного возраста добираться до границы с Румынией и пересекать ее в обход пограничных пунктов пропуска.

Стоимость такой услуги составляла 8 тыс. долларов с одного человека.

Для этого организаторы собственным транспортом перевозили «клиентов» через блокпосты в Черновицкую область к точке вблизи Государственной границы. Там они инструктировали уклонистов о дальнейших действиях и направлении движения. Остальную часть маршрута военнообязанные преодолевали самостоятельно «по зеленке» через реку.

СБУ и ГБР задержали организаторов, когда те пытались скрыться из Украины.

Во время обысков по местам службы и в жилищах фигурантов правоохранители изъяли:

▪ более 660 тыс. гривен в различных валютах;

▪ компьютерную технику и мобильные телефоны;

▪ документы и черновые записи.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]