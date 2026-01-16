В Ивано-Франковской области задержали должностных лиц ТЦК, которые переправляли уклонистов через границу
В Ивано-Франковской области правоохранители задержали двух сотрудников ТЦК, которые организовали схему для уклонистов. Об этом сообщило Управление СБУ в Ивано-Франковской области.
По материалам дела, должностные лица помогали мужчинам призывного возраста добираться до границы с Румынией и пересекать ее в обход пограничных пунктов пропуска.
Стоимость такой услуги составляла 8 тыс. долларов с одного человека.
Для этого организаторы собственным транспортом перевозили «клиентов» через блокпосты в Черновицкую область к точке вблизи Государственной границы. Там они инструктировали уклонистов о дальнейших действиях и направлении движения. Остальную часть маршрута военнообязанные преодолевали самостоятельно «по зеленке» через реку.
СБУ и ГБР задержали организаторов, когда те пытались скрыться из Украины.
Во время обысков по местам службы и в жилищах фигурантов правоохранители изъяли:
▪ более 660 тыс. гривен в различных валютах;
▪ компьютерную технику и мобильные телефоны;
▪ документы и черновые записи.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 9 лет лишения свободы.
