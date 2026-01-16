  1. В Україні

На Івано-Франківщині затримали посадовців ТЦК, які переправляли ухилянтів через кордон

07:54, 16 січня 2026
За свої послуги працівники ТЦК брали 8 тисяч доларів з однієї особи.
На Івано-Франківщині правоохоронці затримали двох працівників ТЦК, які організували схему для ухилянтів. Про це повідомило Управління СБ України в Івано-Франківській області.

За матеріалами справи, посадовці допомагали чоловікам призовного віку дістатися кордону з Румунією та перетнути його в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Коштувала така послуга 8 тис. доларів з однієї особи.

Для цього організатори власним транспортом перевозили «клієнтів» через блокпости в Чернівецьку область до точки поблизу Державного кордону. Там вони інструктували ухилянтів про подальші дії та напрямок руху. Решту маршруту військовозобов’язані долали самостійно «по зеленці» через ріку.

СБУ та ДБР затримали організаторів, коли вони намагалися втекти з України.

Під час обшуків за місцями служби та в оселях фігурантів правоохоронці вилучили:

▪ понад 660 тис. гривень у різних валютах; 

▪ комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

▪ документи та чорнові записи.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

СБУ ТЦК мобілізація

