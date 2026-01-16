  1. В Украине

2000 долларов взятки за трудоустройство интерна — в Сумах отправили за решетку директора поликлиники

08:30, 16 января 2026
Студент-интерн после завершения обучения изъявил желание остаться работать в медицинском учреждении, и директор начал требовать у него взятку в размере 2000 долларов.
В городе Сумы директора одной из коммунальных поликлиник Сумского городского совета признали виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Приговором суда первой инстанции от 8 января 2026 года его осудили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год с конфискацией имущества, кроме жилья.

Отмечается, что в возглавляемой осужденным поликлинике проходил стажировку студент-интерн, который после завершения обучения изъявил желание остаться работать в указанном медицинском учреждении.

«Директор подтвердил, что имеется вакантная должность, однако отметил, что за трудоустройство необходимо заплатить 2 тыс. долларов США. При этом подчеркнул, чтобы деньги принес отец студента», — заявили в прокуратуре.

30 июля 2021 года после получения оговоренной суммы от отца интерна директора задержали правоохранители, после чего он был уволен с занимаемой должности.

суд взятка

