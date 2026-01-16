2000 доларів хабаря за працевлаштування інтерна — у Сумах відправили за ґрати директора поліклініки
У місті Суми директора однієї з комунальних поліклінік Сумської міської ради визнано винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Вироком суду першої інстанції 8 січня 2026 року його засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 1 рік з конфіскацією майна, крім житла.
Зазначається, що в очолюваній засудженим поліклініці проходив стажування студент-інтерн, який після завершення навчання виявив бажання залишитися працювати в зазначеному медичному закладі.
«Директор підтвердив, що є вакантна посада, однак зазначив, що за працевлаштування необхідно заплатити 2 тис. доларів США. При цьому наголосив, щоб кошти приніс батько студента», - заявили у прокуратурі.
30 липня 2021 року після одержання обумовленої суми від батька інтерна директора затримали правоохоронці. Після чого він був звільнений із займаної посади.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.