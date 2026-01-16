Штраф, конфискация и увольнение: чем рискуют госслужащие за совместительство

НАПК напомнило о запретах для публичных служащих: за совместительство — штрафы и увольнение.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратило внимание публичных служащих на ограничения относительно совмещения государственной службы с другими видами оплачиваемой деятельности. В ведомстве подчеркивают: несоблюдение этих требований является правонарушением, связанным с коррупцией, и может привести к штрафу, конфискации и увольнению. Вместе с тем эти ограничения имеют некоторые исключения.

Так, например, экс-заместителя начальника одного из управлений Львовской областной государственной администрации, который в разные периоды занимал должность директора двух ТОВ, признали виновным по ч. 1 ст. 172-4 КУоАП. Суд наложил на нарушителя штраф и конфисковал в пользу государства почти 100 тыс. грн вознаграждения за работу по совместительству.

А в Одессе суд признал виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, заместителя начальника Управления инспекции Администрации судоходства, который в течение полугода одновременно занимал должность директора частного предприятия. Нарушителю назначили штраф с конфискацией полученного дохода.

Лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, запрещено:

заниматься предпринимательской деятельностью;

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики в спорте;

входить в состав исполнительных или контрольных органов прибыльных организаций, их наблюдательных советов.

Публичный служащий обязан прекратить предпринимательскую деятельность или полномочия в руководящем органе прибыльной организации не позднее 15 рабочих дней со дня назначения на должность.

Так, за этот период вновь назначенное должностное лицо должно подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности и при необходимости совершить другие действия, направленные на прекращение такой деятельности. А, к примеру, директор ТОВ обязан, в частности, созвать общее собрание участников общества и включить в повестку дня вопрос о своем увольнении с должности директора (если этот вопрос относится к компетенции общего собрания).

Нарушение этих требований может привести к:

дисциплинарной ответственности, предусматривающей выговор, увольнение и т. п.;

административной ответственности по ст. 172-4 КУоАП (Нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), которая предусматривает штраф с конфискацией полученного дохода или вознаграждения, а при повторном нарушении — также лишение права занимать определенные должности сроком на 1 год.

Вхождение в руководящий орган прибыльной организации является правонарушением независимо от получения/неполучения должностным лицом оплаты за пребывание в составе такого органа.

Запрет иной оплачиваемой и предпринимательской деятельности не распространяется:

на депутатов местных советов (кроме тех, которые осуществляют свои полномочия в соответствующем совете на постоянной основе), Первого заместителя, заместителей и работников секретариатов Председателя Верховной Рады, работников секретариатов депутатских фракций и некоторых других публичных служащих;

в период действия военного положения — на государственных служащих категорий «Б» и «В» и должностных лиц местного самоуправления (4–7 категорий), которые находятся в простое или в отпуске без сохранения заработной платы, при определенных условиях.

