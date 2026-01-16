  1. В Україні

Штраф, конфіскація і звільнення: чим ризикують держслужбовці за сумісництво

07:00, 16 січня 2026
НАЗК нагадало про заборони для публічних службовців: за сумісництво — штрафи й звільнення.
Національне агентство з питань запобігання корупції звернуло увагу публічних службовців на обмеження щодо поєднання державної служби з іншими видами оплачуваної діяльності. У відомстві наголошують: недотримання цих вимог є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, і може призвести до штрафу, конфіскацій та звільнення. Разом з тим ці обмеження мають деякі виключення.

Так, наприклад, ексзаступника начальника одного з управлінь Львівської обласної державної адміністрації, який в різні періоди обіймав посаду директора двох TOB, визнали винним за ч. 1 ст. 172-4 КУпАП. Суд наклав на порушника штраф та конфіскував на користь держави майже 100 тис. грн винагороди за роботу за сумісництвом.

А в Одесі суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, заступника начальника Управління інспекції Адміністрації судноплавства, який впродовж пів року обіймав ще й посаду директора приватного підприємства. Порушнику призначили штраф з конфіскацією отриманого доходу.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, заборонено:

  • займатися підприємницькою діяльністю;
  • займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту;
  • входити до складу виконавчих чи контрольних органів прибуткових організацій, їх наглядових рад.

Публічний службовець зобов’язаний припинити підприємницьку діяльність або повноваження в керівному органі прибуткової організації не пізніше 15 робочих днів з дня призначення на посаду.

Так, за цей період новопризначений посадовець має подати заяву про припинення підприємницької діяльності та за необхідності, вчинити інші дії, спрямовані на припинення такої діяльності. А, до прикладу, директор ТОВ зобов’язаний, зокрема, скликати загальні збори учасників товариства та включити до порядку денного питання про своє звільнення з посади директора (якщо це питання є компетенцією загальних зборів).

Порушення цих вимог може призвести до:

  • дисциплінарної відповідальності, що передбачає догану, звільнення тощо;
  • адміністративної відповідальності за ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), що передбачає штраф з конфіскацією отриманого доходу або винагороди, а за повторне порушення – ще й позбавлення права обіймати певні посади строком на 1 рік.

Входження до керівного органу прибуткової організації є правопорушенням незалежно від отримання/неотримання посадовцем оплати за перебування у складі такого органу.

Заборона іншої оплачуваної та підприємницької діяльності не поширюється:

  • на депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), Першого заступника, заступника та працівників секретаріатів Голови Верховної Ради, працівників секретаріатів депутатських фракцій та деяких інших публічних службовців;
  • під час дії воєнного стану — на державних службовців категорій «Б» і «В» та посадовців місцевого самоврядування (4-7 категорій), які перебувають у простої або відпустці без збереження зарплати, за певних умов.

держслужбовці НАЗК держслужба звільнення

