  1. В Украине
  2. / Авто

В полиции сообщили о снижении ДТП с пострадавшими, но нарушений — тысячи

18:19, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В полиции рассказали о ситуации на украинских дорогах и ДТП с участием пешеходов.
В полиции сообщили о снижении ДТП с пострадавшими, но нарушений — тысячи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о снижении количества ДТП с пострадавшими. Об этом он сказал в эфире «Единые новости».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«С начала года, в том числе и в условиях непогоды, ситуацию удалось держать под контролем, поэтому количество ДТП с пострадавшими не увеличилось, а, наоборот, уменьшилось на 35%. Благодарим граждан, которые придерживались предупреждений и не выезжали на личном транспорте в пиковые часы непогоды. Также хочу отметить, что и полицейские, и все службы работали в усиленном режиме, чтобы помочь гражданам, попавшим в непогоду», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что основными причинами остаются превышение скорости движения, нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, а также переход пешеходов в неустановленном месте.

«К слову, за 2025 год за нарушения ч. 1, 3 и 4 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КУоАП полицейские Национальной полиции Украины составили почти 60 000 административных материалов.

Зима не отступает, поэтому обращаемся ко всем участникам дорожного движения! Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, учитывайте погодные изменения», — заявил он.

Также в полиции дали несколько советов водителям и пешеходам.

Водителям — максимально сосредотачивайте внимание на управлении:

  • соблюдайте безопасную скорость движения и дистанцию;
  • исключите использование гаджетов за рулем;
  • избегайте рискованных маневров;
  • будьте особенно внимательны на мостах, путепроводах, спусках и подъемах;
  • при изменении направления движения заблаговременно включайте сигналы поворота;
  • снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
  • при недостаточной видимости, а также за пределами населенных пунктов — обязательно включайте ближний свет фар, чтобы лучше обозначить транспортное средство на дороге.

Пешеходам:

  • используйте светоотражающие элементы на верхней одежде;
  • выходя на проезжую часть, убедитесь, что водители приближающихся транспортных средств заметили вас и имеют возможность своевременно затормозить, поскольку из-за погодных условий тормозной путь увеличивается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция ДТП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]