В полиции сообщили о снижении ДТП с пострадавшими, но нарушений — тысячи

В полиции рассказали о ситуации на украинских дорогах и ДТП с участием пешеходов.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о снижении количества ДТП с пострадавшими. Об этом он сказал в эфире «Единые новости».

«С начала года, в том числе и в условиях непогоды, ситуацию удалось держать под контролем, поэтому количество ДТП с пострадавшими не увеличилось, а, наоборот, уменьшилось на 35%. Благодарим граждан, которые придерживались предупреждений и не выезжали на личном транспорте в пиковые часы непогоды. Также хочу отметить, что и полицейские, и все службы работали в усиленном режиме, чтобы помочь гражданам, попавшим в непогоду», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что основными причинами остаются превышение скорости движения, нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, а также переход пешеходов в неустановленном месте.

«К слову, за 2025 год за нарушения ч. 1, 3 и 4 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КУоАП полицейские Национальной полиции Украины составили почти 60 000 административных материалов.

Зима не отступает, поэтому обращаемся ко всем участникам дорожного движения! Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, учитывайте погодные изменения», — заявил он.

Также в полиции дали несколько советов водителям и пешеходам.

Водителям — максимально сосредотачивайте внимание на управлении:

соблюдайте безопасную скорость движения и дистанцию;

исключите использование гаджетов за рулем;

избегайте рискованных маневров;

будьте особенно внимательны на мостах, путепроводах, спусках и подъемах;

при изменении направления движения заблаговременно включайте сигналы поворота;

снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам;

при недостаточной видимости, а также за пределами населенных пунктов — обязательно включайте ближний свет фар, чтобы лучше обозначить транспортное средство на дороге.

Пешеходам:

используйте светоотражающие элементы на верхней одежде;

выходя на проезжую часть, убедитесь, что водители приближающихся транспортных средств заметили вас и имеют возможность своевременно затормозить, поскольку из-за погодных условий тормозной путь увеличивается.

