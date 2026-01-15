  1. В Україні
У поліції повідомили про зменшення ДТП з травмованими, але порушень — тисячі

18:19, 15 січня 2026
У поліції розповіли про ситуацію на українських дорогах та ДТП за участі пішоходів.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про зменшення ДТП з травмованими. Про це він сказав в ефірі «Єдині новини».

«З початку року, зокрема й в умовах негоди, ситуацію вдалося тримати контрольованою, тож кількість ДТП з травмованими не збільшилась, а навпаки зменшилася на 35%. Дякуємо громадянам, які дотримувалися попереджень та не виїжджали на власному транспорті в пікові години негоди. Також хочу зазначити, що і поліцейські, і всі служби працювали в посиленому режимі, аби допомогти громадянам, які потрапили в негоду», - сказав він.

Посадовець підкреслив, що основними причинами стали порушення швидкості руху, порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів  та перехід пішоходів у невстановленому місці.

«До слова, за 2025 рік за порушення ч. 1, 3 та 4 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП поліцейські Національної поліції України склали майже 60 000 адмінматеріалів.

Зима не відступає, тому звертаємось до усіх учасників дорожнього руху! Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, зважайте на погодні зміни», - заявив він.

Також у поліції дали кілька порад водіям та пішоходам.

Водії, максимально зосередьте увагу на керуванні:

- дотримуйтеся безпечної швидкості руху та дистанції;

- виключте використання гаджетів за кермом;

- уникайте ризикованих маневрів;

- будьте особливо уважними на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах;

- змінюючи напрямок руху, завчасно вмикайте сигнали поворотів;

- зменшуйте швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

- за умов недостатньої видимості, а також за межами населених пунктів — обов’язково вмикайте ближнє світло фар — це дасть змогу краще позначити свій транспортний засіб на дорозі.

Пішоходи:

- використовуйте світлоповертальні елементи на верхньому одязі;

- виходячи на проїзну частину, переконайтесь, що водії транспортних засобів, які наближаються, помітили вас та мають можливість вчасно загальмувати, оскільки через погодні умови гальмівний шлях збільшується.

