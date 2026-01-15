  1. В Украине

Должны быть решения по комендантскому часу — Владимир Зеленский

20:59, 15 января 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что решения по комендантскому часу должны быть приняты, чтобы объекты бизнеса можно было использовать как пункты поддержки для людей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что должны быть решения относительно комендантского часа. Об этом он сказал во время вечернего обращения 15 января.

Говоря о пунктах поддержки в городах, глава государства отметил, что есть отдельные задачи для МВД, в том числе по реальному информированию людей.

«Чтобы каждый мог обратиться на линию 112 и получить помощь, получить информацию по отоплению и обеспечению электроэнергией», — сказал он.

По его словам, важно, чтобы государственные институты и местные власти находились в полной коммуникации с бизнесом, с энергетическими компаниями — со всеми, кто сейчас может добавить ресурсов для общей устойчивости.

«Должны быть решения по комендантскому часу — чтобы предпринимателям было проще планировать работу. И чтобы можно было использовать объекты бизнеса как пункты поддержки для людей. В частности, представители правительства уже говорили с торговыми сетями.

Я поручил Премьер-министру Украины и первому вице-премьеру — министру энергетики, другим чиновникам правительства быть максимально активными в коммуникации с обществом и максимально помогать общинам», — добавил он.

