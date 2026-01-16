  1. В Украине

Лампы, удлинители и посуду для школьных укрытий закупили с переплатой в 600 тысяч — в Киеве будут судить должностных лиц Подольской РГА

11:50, 16 января 2026
Руководителя управления образования и главного бухгалтера обвиняют в растрате бюджетных средств во время закупок для укрытий.
Иллюстративное фото, источник — НУШ
В Киеве должностных лиц управления образования Подольской РГА будут судить за закупки для школьных укрытий ламп, удлинителей и одноразовой посуды с переплатой в 675 тысяч гривен. Об этом сообщает городская прокуратура.

Так, руководителя управления образования Подольской РГА будут судить за растрату денег во время закупки светодиодных ламп и фонарей для школьных укрытий. Закупку проводили в 2022 году, сумма ущерба — 406 тысяч гривен.

Этот же должностное лицо обвиняется в растрате бюджетных средств во время закупки удлинителей для укрытий, сумма ущерба — 131 тысяча гривен, удлинители закупали в 2022 году.

Также в суд направлен обвинительный акт в отношении главного бухгалтера управления образования Подольской РГА, которая в марте-апреле 2023 года согласовала оплату одноразовой посуды для укрытий учебных заведений района по завышенным ценам. Здесь сумма ущерба составляет 138 тысяч гривен.

Действия руководителя управления образования Подольской РГА квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно как растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в условиях военного положения и в крупных размерах.

Действия главного бухгалтера управления образования Подольской РГА квалифицированы по ч. 1 ст. 367 УК Украины, а именно как ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.

Также в суд направлены три гражданских иска о возмещении обвиняемыми причиненного ущерба.

прокуратура Киев укрытие

