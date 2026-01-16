Лампи, подовжувачі й посуд для шкільних укриттів закупили з переплатою в 600 тисяч — у Києві судитимуть посадовців Подільської РДА

Керівника управління освіти та головну бухгалтерку обвинувачують у розтраті бюджетних коштів під час закупівель для укриттів.

У Києві посадовців управління освіти Подільської РДА судитимуть за закупівлі для шкільних укриттів лапм, подовжувачів та одноразового посуду з переплатою у 675 тисяч гривень. Про це повідомляє міська прокуратура.

Так, керівника управління освіти Подільської РДА судитимуть за розтрату грошей під час закупівлі світодіодних ламп та ліхтарів для шкільних укриттів. Закупівлю проводили у 2022 році, сума збитків – 406 тисяч гривень.

Цей же посадовець обвинувачується у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі подовжувачів для укриттів, сума збитків – 131 тисяча гривень, закуповували подовжувачі у 2022 році.

Також до суду скеровано обвинувальний акт щодо головної бухгалтерки управління освіти Подільської РДА, яка у квітні-березні 2023 року погодила оплату одноразового посуду для укриттів навчальних закладів району за завищеними цінами. Тут сума збитків становить 138 тисяч гривень.

Дії керівника управління освіти Подільської РДА кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

Дії головної бухгалтерки управління освіти Подільської РДА кваліфіковано за ч. 1 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання службових обов’язків.

Також до суду скеровані три цивільні позови про відшкодування обвинуваченими завданих збитків.

