СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации в Днепропетровской области: у главы ВВК при ТЦК изъяли $300 тысяч

СБУ разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации в Днепропетровской области: у главы ВВК обнаружили более $300 тысяч.

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации масштабной коррупционной схемы уклонения от мобилизации в Днепропетровской области. Во время обысков у главы военно-врачебной комиссии при одном из территориальных центров комплектования правоохранители обнаружили более 300 тысяч долларов США наличными.

Как сообщили в СБУ, по результатам расследования должностное лицо оказалось одним из организаторов преступной схемы. По версии следствия, за взятки она вместе с сообщниками оформляла военнообязанным фиктивные медицинские справки, которые позволяли избегать призыва на военную службу.

Стоимость таких «услуг» начиналась от 2,5 тысячи долларов США. Для поиска клиентов и внесения изменений в их военно-учетные документы к схеме был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал в сговоре с 58-летним жителем региона.

Правоохранители задокументировали более 20 фактов передачи взяток организаторам сделки.

В настоящее время главе местной ВВК и одному из ее сообщников сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В случае доказательства вины злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

