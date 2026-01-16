  1. В Україні

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині: у голови ВЛК при ТЦК вилучили $300 тисяч

12:08, 16 січня 2026
СБУ викрила масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині: у голови ВЛК знайшли понад $300 тисяч.
СБУ викрила схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині: у голови ВЛК при ТЦК вилучили $300 тисяч
Служба безпеки України повідомила про ліквідацію масштабної корупційної схеми ухилення від мобілізації в Дніпропетровській області. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії при одному з територіальних центрів комплектування правоохоронці виявили понад 300 тисяч доларів США готівкою.

Як повідомили в СБУ, за результатами розслідування посадовиця виявилася однією з організаторів злочинної схеми. За версією слідства, за хабарі вона разом зі спільниками оформлювала військовозобов’язаним фіктивні медичні довідки, які дозволяли уникнути призову на військову службу.

Вартість таких «послуг» стартувала від 2,5 тисячі доларів США. Для пошуку клієнтів та внесення змін до їхніх військово-облікових документів до схеми був залучений співробітник ТЦК, який діяв у змові з 58-річним мешканцем регіону.

Правоохоронці задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам оборудки.

Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному з її спільників повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

У разі доведення вини зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ корупція ТЦК мобілізація ВЛК

