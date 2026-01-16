Количество жалоб в Офис противодействия рейдерству в 2025 году уменьшилось, а доля удовлетворенных жалоб выросла – итоги

Офис противодействия рейдерству в 2025 году получил более 1,9 тысячи жалоб.

В 2025 году в Офис противодействия рейдерству поступило 1903 жалобы в сфере государственной регистрации. Из них 1493 касались государственной регистрации недвижимого имущества, еще 410 – сферы бизнеса. Для сравнения, в 2024 году было подано 2259 жалоб, из которых 1824 — в сфере недвижимости и 435 — в сфере бизнеса, рассказали в Минюсте.

По результатам работы Коллегии по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации и территориальных органов Министерства юстиции в 2025 году рассмотрели 1362 жалобы. Из них 1108 касались недвижимого имущества, 254 — бизнеса. В 2024 году было рассмотрено 1722 жалобы, в том числе 1477 — в сфере недвижимости и 245 — в сфере бизнеса.

По итогам 2025 года удовлетворено 520 жалоб, что составляет 38,18 % от общего количества рассмотренных. В 2024 году этот показатель составлял 30,31 %.

«Рассмотрение Минюстом жалоб в сфере государственной регистрации является эффективным и быстрым механизмом восстановления нарушенных прав граждан и бизнеса. При этом увеличение процента удовлетворенных жалоб в 2025 году при одновременном уменьшении количества их поступления и, соответственно, меньшем количестве рассмотренных, отражает негативную тенденцию по несоблюдению государственными регистраторами требований регистрационного законодательства», — отметил руководитель Офиса противодействия рейдерству Игорь Поночовный.

Также в Министерстве юстиции напомнили, что с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Они касаются механизма обжалования решений, действий или бездействия государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации и территориальных органов Минюста и направлены на приведение подзаконных актов в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

В частности, вместо коллегий жалобы будут рассматривать комиссии Министерства юстиции и его межрегиональных управлений. Также уточнен перечень вопросов, которые могут быть предметом обжалования, и урегулировано участие сторон и заинтересованных лиц в рассмотрении жалоб в соответствии с требованиями административной процедуры.

