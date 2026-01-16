Кількість скарг до Офісу протидії рейдерству у 2025 році зменшилася, а частка задоволених скарг зросла – підсумки

Офіс протидії рейдерству у 2025 році отримав понад 1,9 тисячі скарг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році до Офісу протидії рейдерству надійшло 1903 скарги у сфері державної реєстрації. Із них 1493 стосувалися державної реєстрації нерухомого майна, ще 410 — сфери бізнесу. Для порівняння, у 2024 році було подано 2259 скарг, з яких 1824 — у сфері нерухомості та 435 — у сфері бізнесу, розповіли в Мін’юсті.

За результатами роботи Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, субʼєктів державної реєстрації та територіальних органів Міністерства юстиції у 2025 році розглянули 1362 скарги. З них 1108 стосувалися нерухомого майна, 254 — бізнесу. У 2024 році було розглянуто 1722 скарги, зокрема 1477 — у сфері нерухомості та 245 — у сфері бізнесу.

За підсумками 2025 року задоволено 520 скарг, що становить 38,18 % від загальної кількості розглянутих. У 2024 році цей показник складав 30,31 %.

«Розгляд Мін'юстом скарг у сфері державної реєстрації є дієвим і швидким механізмом поновлення порушених прав громадян та бізнесу. При цьому, збільшення відсотка задоволених скарг у 2025 році при одночасному зменшенню кількості їх надходження та, відповідно, меншій кількості розглянутих, відображає негативну тенденцію щодо недотримання державними реєстраторами вимог реєстраційного законодавства», — зазначив керівник Офісу протидії рейдерству Ігор Поночовний.

Також у Міністерстві юстиції нагадали, що з 1 січня 2026 року набули чинності зміни до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Вони стосуються механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації та територіальних органів Мін’юсту і спрямовані на приведення підзаконних актів у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Зокрема, замість колегій скарги розглядатимуть комісії Міністерства юстиції та його міжрегіональних управлінь. Також уточнено перелік питань, які можуть бути предметом оскарження, і врегульовано участь сторін та заінтересованих осіб у розгляді скарг відповідно до вимог адміністративної процедури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.