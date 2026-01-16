В Реестре должников появились первые производства за неуплату штрафов за рекламу онлайн-казино

Штрафы за рекламу азартных игр дошли до Реестра должников.

В Едином реестре должников появились первые производства из-за неуплаты штрафов за незаконную рекламу онлайн-казино. Об этом сообщает сервис мониторинга данных Опендатабот.

В частности, в начале января в ЕРД были внесены два производства в отношении одной из украинских блогеров. Речь идет о неуплаченных штрафах Государственного агентства PlayCity на общую сумму более 4,8 млн грн и отдельно 24 тыс. грн. Это первые активные производства такого типа, зафиксированные в реестре.

Ранее в Едином реестре должников уже появлялись записи о попытках взыскания штрафов PlayCity с других инфлюенсеров. Однако в этих случаях в открытии исполнительных производств было отказано. В PlayCity пояснили, что это связано с процедурными моментами, в частности с формальными требованиями к документам и открытием судебных производств по обжалованию санкций.

В целом штрафы за рекламу онлайн-казино получили 13 блогеров и одно медиа — Telegram-канал «Труха». В PlayCity отмечают, что закон предусматривает срок до трех месяцев для добровольной уплаты санкций, и по части решений этот срок еще не истек.

В то же время часть фигурантов решила обжаловать санкции в судах. В настоящее время решения PlayCity обжалуют 7 блогеров и одно медиа. По большинству исков открыты административные производства, дела находятся на стадии рассмотрения, однако судебных решений по существу споров пока нет.

Борьба с незаконной рекламой азартных игр активизировалась в прошлом году и осуществляется в рамках Закона Украины «О рекламе» и Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», которые устанавливают как запреты на такую рекламу, так и финансовую ответственность за нарушения.

