У Реєстрі боржників з’явилися перші провадження за несплату штрафів за рекламу онлайн-казино

22:18, 16 січня 2026
Штрафи за рекламу азартних ігор дійшли до Реєстру боржників.
У Єдиному реєстрі боржників з’явилися перші провадження через несплату штрафів за незаконну рекламу онлайн-казино. Про це повідомляє сервіс моніторингу даних Опендатабот.

Зокрема, на початку січня до ЄРБ внесено два провадження щодо однієї з українських блогерок. Йдеться про несплачені штрафи Державного агентства PlayCity на загальну суму понад 4,8 млн грн та окремо 24 тис. грн. Це перші активні провадження такого типу, зафіксовані в реєстрі.

Раніше в Єдиному реєстрі боржників уже з’являлися записи щодо спроб стягнення штрафів PlayCity з інших інфлюенсерів. Втім у цих випадках у відкритті виконавчих проваджень було відмовлено. У PlayCity пояснили, що це пов’язано з процедурними моментами, зокрема формальними вимогами до документів і відкриттям судових проваджень щодо оскарження санкцій.

Загалом штрафи за рекламу онлайн-казино отримали 13 блогерів і одне медіа — Telegram-канал «Труха». У PlayCity зазначають, що закон передбачає строк до трьох місяців для добровільної сплати санкцій, і за частиною рішень цей термін ще не сплив.

Водночас частина фігурантів вирішила оскаржувати санкції в судах. Наразі рішення PlayCity оскаржують 7 блогерів і одне медіа. За більшістю позовів відкрито адміністративні провадження, справи перебувають на стадії розгляду, однак судових рішень по суті спорів поки немає.

Боротьба з незаконною рекламою азартних ігор активізувалася торік і здійснюється в межах Закону України «Про рекламу» та Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», які встановлюють як заборони на таку рекламу, так і фінансову відповідальність за порушення.

