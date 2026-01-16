  1. В Украине

Лечение затягивается: когда военным могут прекратить денежные выплаты

21:41, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что говорит закон о 12 месяцах лечения, какую роль играет ВЛК и как военным защитить свои права.
Лечение затягивается: когда военным могут прекратить денежные выплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Длительное лечение после ранения или болезни для военнослужащих часто сопровождается не только медицинскими, но и правовыми вопросами. Один из самых распространенных — сохранение денежных выплат, если лечение затягивается на несколько месяцев.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Волынский областной ТЦК и СП разъясняет, в каких случаях выплаты могут быть прекращены, какую роль играет заключение ВЛК и как действовать военным, чтобы защитить свои права.

Когда выплаты могут прекратить?

Согласно законодательству (ч. 11 ст. 10-1 Закона Украины о социальном и правовом защите военнослужащих), общий срок непрерывного пребывания на лечении с сохранением денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд.

После 12 месяцев воинская часть обычно прекращает выплаты как денежного обеспечения, так и дополнительного вознаграждения.

Риски лечения без заключения ВЛК

Если вы продолжаете лечение без актуального заключения военно-врачебной комиссии, воинская часть может прекратить выплаты значительно раньше.

  • Денежное обеспечение: судебная практика относительно его взыскания без ВЛК является разной.
  • Дополнительное вознаграждение: здесь судебная практика на данный момент преимущественно позитивная (в пользу военнослужащего).

Кто может предоставить направление на ВЛК?

Если вам необходимо получить заключение для продолжения выплат или подтверждения состояния здоровья, обратиться за направлением можно к:

  • Командованию в/ч (в том числе через приложение Армия+);
  • Штатным ВЛК;
  • Руководителям ТЦК и СП;
  • Начальникам учреждений здравоохранения, где вы лечитесь;
  • Органам военного управления, прокуратуры, следственным органам или суду.

Как действовать, если выплаты прекратили?

  1. Подать рапорт: военнослужащий должен подать официальный рапорт непосредственному командиру.
  2. Судебная защита: в случае получения отказа или игнорирования рапорта единственным путем защиты прав является обращение в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]