Лечение затягивается: когда военным могут прекратить денежные выплаты

Что говорит закон о 12 месяцах лечения, какую роль играет ВЛК и как военным защитить свои права.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Длительное лечение после ранения или болезни для военнослужащих часто сопровождается не только медицинскими, но и правовыми вопросами. Один из самых распространенных — сохранение денежных выплат, если лечение затягивается на несколько месяцев.

Волынский областной ТЦК и СП разъясняет, в каких случаях выплаты могут быть прекращены, какую роль играет заключение ВЛК и как действовать военным, чтобы защитить свои права.

Когда выплаты могут прекратить?

Согласно законодательству (ч. 11 ст. 10-1 Закона Украины о социальном и правовом защите военнослужащих), общий срок непрерывного пребывания на лечении с сохранением денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд.

После 12 месяцев воинская часть обычно прекращает выплаты как денежного обеспечения, так и дополнительного вознаграждения.

Риски лечения без заключения ВЛК

Если вы продолжаете лечение без актуального заключения военно-врачебной комиссии, воинская часть может прекратить выплаты значительно раньше.

Денежное обеспечение: судебная практика относительно его взыскания без ВЛК является разной.

Дополнительное вознаграждение: здесь судебная практика на данный момент преимущественно позитивная (в пользу военнослужащего).

Кто может предоставить направление на ВЛК?

Если вам необходимо получить заключение для продолжения выплат или подтверждения состояния здоровья, обратиться за направлением можно к:

Командованию в/ч (в том числе через приложение Армия+);

Штатным ВЛК;

Руководителям ТЦК и СП;

Начальникам учреждений здравоохранения, где вы лечитесь;

Органам военного управления, прокуратуры, следственным органам или суду.

Как действовать, если выплаты прекратили?

Подать рапорт: военнослужащий должен подать официальный рапорт непосредственному командиру. Судебная защита: в случае получения отказа или игнорирования рапорта единственным путем защиты прав является обращение в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.