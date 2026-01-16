  1. В Україні

Лікування затягується: коли військовим можуть припинити грошові виплати

21:41, 16 січня 2026
Що говорить закон про 12 місяців лікування, яку роль відіграє ВЛК і як військовим захистити свої права.
Лікування затягується: коли військовим можуть припинити грошові виплати
Тривале лікування після поранення або хвороби для військовослужбовців часто супроводжується не лише медичними, а й правовими питаннями. Одне з найпоширеніших — збереження грошових виплат, якщо лікування затягується на кілька місяців.

Волинський обласний ТЦК та СП роз’яснює, у яких випадках виплати можуть бути припинені, яку роль відіграє висновок ВЛК та як діяти військовим, щоб захистити свої права.

Коли виплати можуть припинити?

Згідно із законодавством (ч. 11 ст. 10-1 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців), загальний час безперервного перебування на лікуванні зі збереженням грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль.

Після 12 місяців військова частина зазвичай припиняє виплати як грошового забезпечення, так і додаткової винагороди.

Ризики лікування без висновку ВЛК

Якщо ви продовжуєте лікування без актуального висновку військово-лікарської комісії, військова частина може припинити виплати значно раніше.

  • Грошове забезпечення: судова практика щодо його стягнення без ВЛК є різною.
  • Додаткова винагорода: тут судова практика наразі переважно позитивна (на користь військового).

Хто може надати направлення на ВЛК?

Якщо вам потрібно отримати висновок для продовження виплат або підтвердження стану здоров'я, звернутися за направленням можна до:

  • Командування в/ч (зокрема через застосунок Армія+);
  • Штатних ВЛК;
  • Керівників ТЦК та СП;
  • Начальників закладів охорони здоров'я, де ви лікуєтесь;
  • Органів військового управління, прокуратури, слідчих або суду.

Як діяти, якщо виплати припинили?

  1. Подати рапорт: військовослужбовець має подати офіційний рапорт до безпосереднього командира.
  2. Судовий захист: у разі отримання відмови або ігнорування рапорту, єдиним шляхом захисту прав є звернення до суду.

