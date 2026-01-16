  1. В Украине

Посылка застряла в почтомате из-за холода: инструкция для клиентов «Новой почты»

22:36, 16 января 2026
Морозы в Украине повлияли на работу почтоматов: в «Новой почте» объяснили, что делать, если посылка «застряла».
Посылка застряла в почтомате из-за холода: инструкция для клиентов «Новой почты»
В период сильных морозов в некоторых почтоматах могут возникать технические трудности с открыванием ячеек. В компании «Новая почта» объяснили, как действовать клиентам, если дверца с посылкой не открылась с первой попытки.

Как отмечают в компании, низкие температуры могут приводить к «подмерзанию». В такой ситуации рекомендуют придерживаться поэтапного алгоритма действий.

Что делать, если ячейка не открывается

  • Попробовать открыть ячейку несколько раз с помощью кнопки в мобильном приложении.
  • Если слышен щелчок замка, но дверца не открывается — мягко нажать на нее руками и повторить попытку открытия.
  • Если проблема сохраняется, слегка постучать по ячейке с посылкой и по соседним ячейкам, после чего осторожно потянуть дверцу на себя.
  • В случае безрезультатных попыток — обратиться в службу поддержки.

Чего делать категорически нельзя

В «Новой почте» подчеркивают, что для открытия почтомата запрещено:

  • лить горячую воду на ячейку;
  • использовать соль или любые химические средства;
  • пытаться разогреть почтомат открытым огнем.

Украина

