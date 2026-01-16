Посылка застряла в почтомате из-за холода: инструкция для клиентов «Новой почты»
22:36, 16 января 2026
Морозы в Украине повлияли на работу почтоматов: в «Новой почте» объяснили, что делать, если посылка «застряла».
В период сильных морозов в некоторых почтоматах могут возникать технические трудности с открыванием ячеек. В компании «Новая почта» объяснили, как действовать клиентам, если дверца с посылкой не открылась с первой попытки.
Как отмечают в компании, низкие температуры могут приводить к «подмерзанию». В такой ситуации рекомендуют придерживаться поэтапного алгоритма действий.
Что делать, если ячейка не открывается
- Попробовать открыть ячейку несколько раз с помощью кнопки в мобильном приложении.
- Если слышен щелчок замка, но дверца не открывается — мягко нажать на нее руками и повторить попытку открытия.
- Если проблема сохраняется, слегка постучать по ячейке с посылкой и по соседним ячейкам, после чего осторожно потянуть дверцу на себя.
- В случае безрезультатных попыток — обратиться в службу поддержки.
Чего делать категорически нельзя
В «Новой почте» подчеркивают, что для открытия почтомата запрещено:
- лить горячую воду на ячейку;
- использовать соль или любые химические средства;
- пытаться разогреть почтомат открытым огнем.
