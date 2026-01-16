Посилка застрягла в поштоматі через холод: інструкція для клієнтів «Нової пошти»
22:36, 16 січня 2026
Морози в Україні вплинули на роботу поштоматів: у «Новій пошті» пояснили, що робити, якщо посилка «застрягла».
У період сильних морозів у деяких поштоматах можуть виникати технічні труднощі з відкриванням комірок. У компанії «Нова пошта» пояснили, як діяти клієнтам, якщо дверцята з посилкою не відчинилися з першої спроби.
Як зазначають у компанії, низькі температури можуть призводити до «підмерзання». У такій ситуації рекомендують дотримуватися поетапного алгоритму дій.
Що робити, якщо комірка не відкривається
- Спробувати відкрити комірку кілька разів за допомогою кнопки в мобільному застосунку.
- Якщо чути клацання замка, але дверцята не відчиняються — м’яко натиснути на них руками та повторити спробу відкриття.
- Якщо проблема зберігається, злегка постукати по комірці з посилкою та сусідніх комірках, після чого обережно потягнути дверцята на себе.
- У разі безрезультатних спроб — звернутися до служби підтримки.
Чого робити категорично не можна
У «Новій пошті» наголошують, що для відкриття поштомата заборонено:
- лити гарячу воду на комірку;
- використовувати сіль або будь-які хімічні засоби;
- намагатися розігріти поштомат відкритим вогнем.
