Посилка застрягла в поштоматі через холод: інструкція для клієнтів «Нової пошти»

Морози в Україні вплинули на роботу поштоматів: у «Новій пошті» пояснили, що робити, якщо посилка «застрягла».

У період сильних морозів у деяких поштоматах можуть виникати технічні труднощі з відкриванням комірок. У компанії «Нова пошта» пояснили, як діяти клієнтам, якщо дверцята з посилкою не відчинилися з першої спроби.

Як зазначають у компанії, низькі температури можуть призводити до «підмерзання». У такій ситуації рекомендують дотримуватися поетапного алгоритму дій.

Що робити, якщо комірка не відкривається

Спробувати відкрити комірку кілька разів за допомогою кнопки в мобільному застосунку.

Якщо чути клацання замка, але дверцята не відчиняються — м’яко натиснути на них руками та повторити спробу відкриття.

Якщо проблема зберігається, злегка постукати по комірці з посилкою та сусідніх комірках, після чого обережно потягнути дверцята на себе.

У разі безрезультатних спроб — звернутися до служби підтримки.

Чого робити категорично не можна

У «Новій пошті» наголошують, що для відкриття поштомата заборонено:

лити гарячу воду на комірку;

використовувати сіль або будь-які хімічні засоби;

намагатися розігріти поштомат відкритим вогнем.

