КСУ продолжил рассмотрение представления 53 народных депутатов об изменениях в Регламент Рады

15:24, 16 января 2026
Конституционный Суд Украины продолжил рассмотрение дел по ряду конституционных представлений.
Конституционный Суд рассмотрел дела по конституционным представлениям и постановил ряд определений. Об этом сообщили в КСУ.

Так, Большая палата 15 января на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел по конституционным представлениям:

• 53 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры»;

• Верховного Суда относительно конституционности пункта 11 части первой статьи 34, пункта 10‑1 раздела XIII «Переходные и заключительные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» от 2 июня 2016 года № 1404‑VIII, пунктов 5‑1, 5‑2 раздела III «Переходные и заключительные положения» Закона Украины «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» от 23 февраля 2012 года № 4442‑VI;

• Верховного Суда относительно конституционности пункта 1 части первой статьи 40 Закона Украины «Об обязательном государственном социальном страховании».

Их рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата продлила срок постановления Второй коллегией судей Первого сената определения об открытии или об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Пасхиной Елены Евгеньевны относительно конституционности отдельных положений пункта 1 части седьмой статьи 123, части одиннадцатой статьи 126 Кодекса Украины по процедурам банкротства от 18 октября 2018 года № 2597‑VIII до 24 февраля 2026 года.

Вторая коллегия судей Первого сената на заседании постановила определения (окончательные) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

• Дзюбка Ивана Порфировича и Дзюбко Раисы Павловны относительно конституционности пункта 2 части третьей статьи 389, части первой статьи 423 Гражданского процессуального кодекса Украины;

• Яременкa Михаила Павловича относительно конституционности пункта 8 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины, пункта 2 части шестой статьи 19, пункта 2 части первой статьи 274, пункта 2 части третьей статьи 389, пункта 1 части второй статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины;

• Сухоненко Вадима Владимировича относительно конституционности пункта 3‑1 Раздела VI «Переходные и заключительные положения» Закона Украины «О жилищно‑коммунальных услугах», части шестой статьи 19, пункта 2 части третьей статьи 389 Гражданского процессуального кодекса Украины.

