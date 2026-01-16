  1. В Україні

КСУ продовжив розгляд подання 53 народних депутатів щодо змін до Регламенту Ради

15:24, 16 січня 2026
Конституційний Суд України продовжив розгляд справ за низкою конституційних подань.
Конституційний Суд розглянув справи за конституційними поданнями і постановив низку ухвал. Про це розповіли у КСУ.
Конституційний Суд розглянув справи за конституційними поданнями і постановив низку ухвал. Про це розповіли у КСУ. 

Так, Велика палата 15 січня на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:

  • 53 народних депутатів України щодо конституційності Закону України „Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури“;
  • Верховного Суду щодо конституційності пункту 11 частини першої статті 34, пункту 10-1 розділу ХІІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про виконавче провадження“ від 2 червня 2016 року № 1404–VIII, пунктів 5-1, 5-2 розділу ІІІ „Перехідні та прикінцеві положення“ Закону України „Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування“ від 23 лютого 2012 року № 4442–VI;
  • Верховного Суду щодо конституційності пункту 1 частини першої статті 40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування“.

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата подовжила строк постановлення Другою колегією суддів Першого сенату ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Пасхіної Олени Євгенівни щодо конституційності окремих положень пункту 1 частини сьомої статті 123, частини одинадцятої статті 126 Кодексу У країни з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597–VIII до 24 лютого 2026 року.

Друга колегія суддів Першого сенату на засіданні постановила ухвали (остаточні) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

  • Дзюбка Івана Порфировича та Дзюбко Раїси Павлівни щодо конституційності пункту 2 частини третьої статті 389, частини першої статті 423 Цивільного процесуального кодексу України;
  • Яременка Михайла Павловича щодо конституційності пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, пункту 2 частини шостої статті 19, пункту 2 частини першої статті 274, пункту 2 частини третьої статті 389, пункту 1 частини другої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України;
  • Сухоненка Вадима Володимировича щодо конституційності пункту 3-1 Розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, частини шостої статті 19, пункту 2 частини третьої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України.

КСУ

