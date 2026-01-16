В Тернополе оштрафовали работника ТЦК за избиение военнообязанного

Спецпрокуратура подтвердила неправомерные действия и применение физической силы к гражданину.

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона привлекла к административной ответственности сотрудника ТЦК за превышение служебных полномочий, сообщили в прокуратуре.

По установленным фактам, во время проведения мобилизационных мероприятий чиновник, находясь в служебном автомобиле, без оснований ограничил права и свободы гражданина. Он применил физическую силу, удерживая мужчину, а также выражался нецензурно и допускал оскорбления, унижающие честь и достоинство личности. Действия чиновника были зафиксированы на видео, а служебное расследование подтвердило их неправомерность.

Прокуроры составили административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд рассмотрел материалы дела в сжатые сроки, признал чиновника виновным и наложил штраф в размере 34 тысяч гривен.

Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшей службы в район выполнения боевых задач.

Прокуратура подчеркивает, что мобилизационные мероприятия должны проводиться исключительно в рамках законодательства, а любые проявления насилия, злоупотребления властью или унижения достоинства граждан недопустимы и влекут за собой ответственность.

