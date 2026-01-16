У Тернополі оштрафували працівника ТЦК за побиття військовозобов'язаного

Спецпрокуратура підтвердила неправомірні дії та застосування фізичної сили до громадянина.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону притягнула до адміністративної відповідальності працівника ТЦК за перевищення службових повноважень, повідомили в прокуратурі.

За встановленими фактами, під час проведення мобілізаційних заходів посадовець, перебуваючи у службовому автомобілі, обмежив права та свободи громадянина без підстав. Він застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також висловлювався нецензурно та допускав образи, що принижували честь і гідність особи. Дії посадовця були зафіксовані на відео, а службове розслідування підтвердило їх неправомірність.

Прокурори склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд розглянув матеріали справи у стислі строки, визнав посадовця винним та наклав штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Крім того, військовослужбовця переведено для подальшої служби до району виконання бойових завдань.

Прокуратура наголошує, що мобілізаційні заходи мають проводитися виключно у межах законодавства, а будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження гідності громадян є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.