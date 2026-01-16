Что делать водителям в случае ДТП: в патрульной полиции напомнили ключевые правила

Алгоритм действий после аварии: как обезопасить себя, пассажиров и других участников движения.

Дорожно-транспортное происшествие — это всегда стрессовая ситуация, в которой важно не растеряться и действовать правильно. В Патрульной полиции Харьковской области напомнили водителям алгоритм действий в случае ДТП, который поможет сохранить безопасность всех участников дорожного движения и избежать дополнительных рисков.

Прежде всего водителям советуют оставлять транспортные средства в том положении, в котором они остановились после столкновения. Самовольное перемещение автомобиля может усложнить фиксацию обстоятельств аварии и определение виновника.

Чтобы предупредить других участников движения об опасности, необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Это особенно важно на оживлённых магистралях и в условиях ограниченной видимости.

После этого следует сообщить о ДТП на линию 102 и ожидать прибытия патрульных. Пока полиция направляется на место происшествия, водителям рекомендуют не находиться на проезжей части — по возможности стоит перейти на обочину или тротуар, чтобы избежать повторных аварий.

Также важно заранее подготовить необходимые документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев.

После прибытия патрульной полиции инспекторы зафиксируют обстоятельства ДТП, предоставят разъяснения по дальнейшим действиям и помогут оформить документы.

В полиции напоминают: в случае незначительной аварии без пострадавших водители могут воспользоваться европротоколом, в частности через систему «Электронный европротокол», которая позволяет быстро оформить ДТП без вызова полиции.

Соблюдение этих простых правил в случае ДТП поможет сохранить жизнь, здоровье и время — как ваше, так и других участников дорожного движения.

