  1. В Украине

Что делать водителям в случае ДТП: в патрульной полиции напомнили ключевые правила

23:30, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Алгоритм действий после аварии: как обезопасить себя, пассажиров и других участников движения.
Что делать водителям в случае ДТП: в патрульной полиции напомнили ключевые правила
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дорожно-транспортное происшествие — это всегда стрессовая ситуация, в которой важно не растеряться и действовать правильно. В Патрульной полиции Харьковской области напомнили водителям алгоритм действий в случае ДТП, который поможет сохранить безопасность всех участников дорожного движения и избежать дополнительных рисков.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Прежде всего водителям советуют оставлять транспортные средства в том положении, в котором они остановились после столкновения. Самовольное перемещение автомобиля может усложнить фиксацию обстоятельств аварии и определение виновника.

Чтобы предупредить других участников движения об опасности, необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Это особенно важно на оживлённых магистралях и в условиях ограниченной видимости.

После этого следует сообщить о ДТП на линию 102 и ожидать прибытия патрульных. Пока полиция направляется на место происшествия, водителям рекомендуют не находиться на проезжей части — по возможности стоит перейти на обочину или тротуар, чтобы избежать повторных аварий.

Также важно заранее подготовить необходимые документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев.

После прибытия патрульной полиции инспекторы зафиксируют обстоятельства ДТП, предоставят разъяснения по дальнейшим действиям и помогут оформить документы.

В полиции напоминают: в случае незначительной аварии без пострадавших водители могут воспользоваться европротоколом, в частности через систему «Электронный европротокол», которая позволяет быстро оформить ДТП без вызова полиции.

Соблюдение этих простых правил в случае ДТП поможет сохранить жизнь, здоровье и время — как ваше, так и других участников дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция ДТП авария патрульная полиция автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]