  1. В Україні

Що робити водіям у разі ДТП: у патрульній поліції нагадали ключові правила

23:30, 16 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Алгоритм дій після аварії: як убезпечити себе, пасажирів та інших учасників руху.
Що робити водіям у разі ДТП: у патрульній поліції нагадали ключові правила
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорожньо-транспортна пригода — це завжди стресова ситуація, у якій важливо не розгубитися та діяти правильно. У Патрульній поліції Харківської області нагадали водіям алгоритм дій у разі ДТП, який допоможе зберегти безпеку всіх учасників дорожнього руху та уникнути додаткових ризиків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Насамперед водіям радять залишати транспортні засоби в тому положенні, у якому вони зупинилися після зіткнення. Самовільне переміщення авто може ускладнити фіксацію обставин аварії та визначення винуватця.

Щоб попередити інших учасників руху про небезпеку, необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки. Це особливо важливо на жвавих магістралях і в умовах обмеженої видимості.

Після цього слід повідомити про ДТП на лінію 102 та очікувати прибуття патрульних. Поки поліція прямує на місце події, водіям рекомендують не перебувати на проїзній частині — за можливості варто перейти на узбіччя або тротуар, аби уникнути повторних аварій.

Також важливо заздалегідь підготувати необхідні документи: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників.

Після прибуття патрульної поліції інспектори зафіксують обставини ДТП, нададуть роз’яснення щодо подальших дій та допоможуть оформити документи.

У поліції нагадують: у разі незначної аварії без потерпілих водії можуть скористатися європротоколом, зокрема через систему «Електронний Європротокол», що дозволяє швидко оформити ДТП без виклику поліції.

Дотримання цих простих правил у разі ДТП допоможе зберегти життя, здоров’я та час — як ваш, так і інших учасників дорожнього руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція ДТП аварія патрульна поліція автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]