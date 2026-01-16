Що робити водіям у разі ДТП: у патрульній поліції нагадали ключові правила

Алгоритм дій після аварії: як убезпечити себе, пасажирів та інших учасників руху.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорожньо-транспортна пригода — це завжди стресова ситуація, у якій важливо не розгубитися та діяти правильно. У Патрульній поліції Харківської області нагадали водіям алгоритм дій у разі ДТП, який допоможе зберегти безпеку всіх учасників дорожнього руху та уникнути додаткових ризиків.

Насамперед водіям радять залишати транспортні засоби в тому положенні, у якому вони зупинилися після зіткнення. Самовільне переміщення авто може ускладнити фіксацію обставин аварії та визначення винуватця.

Щоб попередити інших учасників руху про небезпеку, необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки. Це особливо важливо на жвавих магістралях і в умовах обмеженої видимості.

Після цього слід повідомити про ДТП на лінію 102 та очікувати прибуття патрульних. Поки поліція прямує на місце події, водіям рекомендують не перебувати на проїзній частині — за можливості варто перейти на узбіччя або тротуар, аби уникнути повторних аварій.

Також важливо заздалегідь підготувати необхідні документи: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників.

Після прибуття патрульної поліції інспектори зафіксують обставини ДТП, нададуть роз’яснення щодо подальших дій та допоможуть оформити документи.

У поліції нагадують: у разі незначної аварії без потерпілих водії можуть скористатися європротоколом, зокрема через систему «Електронний Європротокол», що дозволяє швидко оформити ДТП без виклику поліції.

Дотримання цих простих правил у разі ДТП допоможе зберегти життя, здоров’я та час — як ваш, так і інших учасників дорожнього руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.